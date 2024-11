Fernando diz querer distância de Gizelly e Flora: 'Vergonha alheia'

Fernando afirmou na manhã desta quarta-feira (13) que mudará seu foco no jogo da Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, Fernando disse que ficou com vergonha alheia de Gizelly e Flora na noite anterior, e afirmou querer distância das duas. "Concordo com o que a Flora falou, mas não concordo com as atitudes", disse.

Ele afirmou que não ouviria mais o desabafo das peoas para não parecer conivente.

"Tô de guarda alta também", concordou Albert.

Fernando continuou dizendo que Gizelly tem "muita facilidade" em falar mal das pessoas.

Neste momento, Gui entrou na cozinha e também criticou a postura de Flora na penúltima roça. "Ela é uma pessoa que se gaba tanto de assumir as coisas, deveria ter assumido?", disse.

