Fazenda: Treta de Flora e Gizelly é prova que amizade delas nunca foi real

A formação da oitava roça de "A Fazenda 16" (Record) colocou em evidência a relação de Flora e Gizelly, que foram selecionadas para a disputa. Elas acabaram entrando em uma discussão quando Gizelly, indicada pelo fazendeiro Sacha, achou incoerente Flora puxar Vanessa para o terceiro banquinho. No Central Splash desta quarta-feira (13), Dieguinho e Bárbara Saryne analisam a relação das duas.

Para Saryne, a decisão de entrar em um embate agora é uma tentativa de cada uma delas de se salvar da eliminação.

As duas sabem que a chance delas serem eliminadas é muito grande, elas tem noção que elas que vão disputar a saída voto a voto, e agora vão queimar uma a outra

Barbara Saryne

Dieguinho defende que a estratégia delas não é boa. Para o apresentador, elas deveriam se unir para tentar eliminar Vanessa do programa.

As duas nunca se defenderam de verdade. Eu nunca senti das duas de fato uma aliança. Eu sentia uma espécie de comodismo: te ajudo, você me ajuda. Na hora que der merda, cada uma por si. É a hora que uma vira para a outra para se rivalizar, ao invés de tentar tirar uma adversária

Dieguinho

Saryne concorda com a posição de Dieguinho. Ela também defende que a relação de ambas é muito instável, desde o começo do programa.

É uma aliança por conveniência, sempre foi. Elas são as peças que restaram desse grupo, e agora mostra que nunca foi uma aliança verdadeira

Bárbara Saryne

O apresentador reforça que, independentemente de quem das duas for eliminada, o público vai "se divertir".

Essa falta de verdade não vem de agora, sempre foi uma relação muito frágil, e agora a gente vê esse rompimento se tornar real

Dieguinho

Assista ao Central Splash na íntegra:

