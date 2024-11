Ex de Hugh Jackman curte vídeo sobre traição do astro e aumenta rumores

Deborra-Lee Furness, 68, ex-mulher de Hugh Jackman, 56, alimentou os rumores de que o ator teria a traído.

O que aconteceu

Furness curtiu um vídeo no Instagram que sugere que o astro de Wolverine teria "fugido" com a atriz Sutton Foster. Nas redes sociais, muitas pessoas consideraram o gesto como uma confirmação de que houve uma infidelidade do ator na relação dos dois.

O vídeo em questão é uma reflexão publicada por Tasha Lustig sobre o relacionamento de Jackman. A influenciadora fala como Deborra viu seu casamento chegar ao fim após o suposto affair entre Hugh e Sutton nos bastidores do musical "The Music Man".

Hugh e Sutton estariam namorando após o fim de seus respectivos casamentos. Fontes revelaram à revista Us Weekly que os dois não escondem mais seus sentimentos um pelo outro. Em agosto, ele chegou a ser flagrado prestigiando a atriz na peça "Once Upon a Mattress".

O romance iniciou quando os dois artistas ainda estavam casados. "Muitas pessoas na Broadway sabiam e mantivemos isso em segredo porque ambos são pessoas muito legais e ótimas. Todos respeitavam a privacidade deles", disse uma fonte à revista.