Entre Badu e Anitta: 'De Ponta a Ponta' faz um giro pelo Rock the Mountain

O TOCA esteve na 11ª edição do Rock the Mountain, que trouxe mais de 100 atrações no meio da natureza, na serra fluminense.

Fã de festivais, Gabi Rassy viu a música sacudir as montanhas de Itaipava, no Rio de Janeiro.

Ela fez um giro pelo festival e te mostra as cenas que mais a impactaram: do show que a estadunidense Erykah Badu fez no dia de abertura, fazendo a chuva parar, ao furacão Anitta, que mostrou pela primeira vez ao Brasil o show do álbum "Funk Generation".