Eduardo Sterblitch abre o jogo: 'Eu não tenho 100% de certeza de que sou hétero'

O ator Eduardo Sterblitch surpreendeu o público ao fazer uma revelação pessoal durante o programa Papo de Segunda, exibido na segunda-feira, 11. "Eu não tenho 100% de certeza de que sou hétero", afirmou o comediante durante conversa com a apresentadora Angélica.

Casado desde 2015 com a artista plástica Louise D’Tuani, Sterblitch explicou seu posicionamento: "Tenho quase certeza [que sou hétero], mas não experimentei coisas diferentes disso. Então, não posso dar certeza".

O ator revelou que já discutiu o assunto em terapia. "Tenho um pensamento muito livre em relação ao que posso ser. Não tenho certeza ainda do que sou, nem sexualmente falando. É uma coisa muito aberta. Não estou fechado para nada", disse.

A declaração do ator rendeu um debate e o filósofo Francisco Bosco, que divide a apresentação do Papo de Segunda com Sterblitch, o ator João Vicente de Castro e o músico Russo Passapusso, confessou que já teve experiências com outros homens só para confirmar a sua heterossexualidade.