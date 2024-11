Restaurante de SP faz sucesso com 32 versões de cuscuz: 'Tem até doces'

Comida instagramável, preço acessível e sabor memorável! Essa combinação você encontra no restaurante Oxente! Tem Cuscuz, localizado no Jardim Germania, Zona Sul de São Paulo, e que o apresentador Thiago Simpatia te leva para conhecer no novo episódio do "Cozinha das Quebradas", série de Nossa.

Quando falamos de Cozinha das Quebradas e cozinha nordestina, simplesmente estamos falando em um povo que 80% dos moradores da periferia em São Paulo é de lá. Por isso a importância de mostrarmos restaurantes como o Oxente. A cultura periférica é múltipla, e a cultura nordestina, que faz parte do gueto em São Paulo, tem que ser enaltecida sempre. Thiago Simpatia, apresentador do programa

Thiago Simpatia e o chef Cássio dos Santos Gomes, do Oxente! Tem Cuscuz Imagem: Nossa/UOL

O Oxente é comandado pelo chef Cássio dos Santos Gomes com a mãe Maria José Silva dos Santos, que chegaram em São Paulo em 2017. O negócio começou apenas após o jovem, hoje com 27 anos, ficar desempregado após vir do Alagoas.

Eu trabalhava em uma fábrica, fiquei desempregado em 2019. Não sabia mais o que fazer. Chef Cássio

Em conversa com a mãe, Maria José respondeu que eles poderiam vender cuscuz. Mesmo com dúvida, eles foram para o mercado comprar os ingredientes.

A empreitada deu certo. Cássio, que desde cedo começou a preparar o prato típico nordestino, já sabia fazer cuscuz desde os 8 anos com ensinamentos da mãe, que é alagoana. A família veio da cidade de Delmiro Gouvea (AL).

A produção foi feita inicialmente em casa e voltada para o delivery: "Colocamos nosso cardápio online e, para nossa surpresa, tocou o primeiro delivery. Foi aquela alegria e corre-corre na cozinha, porque para o primeiro pedido a gente tem que mandar tudo perfeito".

Com a alta demanda de clientes e motoboys na porta de casa, em 2022 chegou o momento de expandir. Foi aí que nasceu o restaurante especializado em cuscuz.

O local é repleto de referências ao cordel: "Eu quis trazer a memória afetiva. Quem chega se sente em casa", afirma Cássio.

As 32 versões turbinadas do cuscuz: são pelo menos 25 pratos de cuscuz salgado e outros sete de cuscuz doce, como o de goiabada com queijo e o recheado com brigadeiro e coco — todos muito bem preparados e instagramáveis perfeitos para uma foto nas redes sociais aos adeptos.

Pratos se tornaram virais nas redes sociais do X ao TikTok passando pelo Instagram. Somente neste último, são mais de 250 mil seguidores com vídeos que registram excelentes alcances: um publicado em 11 de setembro teve um milhão de views, enquanto outro de 1º de abril alcançou impressionantes 9,2 milhões de visualizações.

Esses números deixam os pratos famosos: o mais pedido da casa é o Alagoinha, que vem recheado com carne seca e catupiry. Outro na lista dos preferidos é o Cuscuz Maragogi, que leva banana-da-terra, requeijão cremoso e carne de costela desfiada.

Os preços também são bem acessíveis e justos: tem desde a versão mais simples chamada Campo Alegre (cuscuz com manteiga e tempero alagoano) custando R$ 11,99 até mais elaborados como o Rio Branco (recheado com calabresa, carne seca e catupiry; coberto por creme de queijo e queijo coalho; e acompanhado de vinagrete, carne seca, calabresa, ovo, pimenta biquinho e nosso famoso tempero alagoano) que sai por R$ 45,99.

Outras opções: além do cuscuz, os clientes podem aproveitar porções variadas de pastéis, pratos como baião de dois e rubacão cremoso; e tapiocas.

Vai lá!

Oxente! Tem Cuscuz?

Av. Agostinho Rubin. 236, Jardim Germânia, São Paulo/SP. @oxente_temcuscuz

Funcionamento: de segunda a sábado das 11h45 - 23h.