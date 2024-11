Flora, Gizelly e Vanessa estão na oitava roça de A Fazenda 16

A oitava roça de A Fazenda 16 (Record) está oficialmente formada. Com a coroação de Luana como nova fazendeira, Flora, Gizelly e Vanessa disputam a permanência no jogo. A menos votada dará adeus a Itapecerica da Serra no programa ao vivo de quinta-feira (14). Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 8ª roça? Enquete encerrada Total de 155458 votos 37,28% Flora 36,16% Vanessa 26,56% Gizelly Votar de novo Total de 155458 votos

Confira como a oitava roça do programa foi formada:

Indicação do Fazendeiro

Sacha começou a formação e indicou Gizelly para a roça. "Não preciso relembrar todas as vezes que ela inventou mentiras para me acusar injustamente de ser machista, tóxico e agressor de mulheres. Na formação de Roça passada, ela articulou votos em Gui, porque, se ela fosse votada, tinha medo de eu puxá-la da Baia. No dia da eliminação, achando que Gui fosse sair, falou que aqui não era para ele, porque tinha coração bom e era civilizado."

Na justificativa de voto dela, ela começou a inventar um monte de mentiras sobre mim. Falou sobre minhas roupas, minha situação financeira e da situação financeira da minha mãe. Sacha

Poder do Lampião e como a casa votou

Com o poder do Lampião, Flor precisou escolher 3 peões e só eles estariam disponíveis para serem votados pela casa. Ela escolheu Babi, Flora e Sidney.

Flor votou em Flora;

Gui votou em Flora;

Gilsão votou em Flora;

Yuri votou em Babi;

Sidney votou em Flora;

Babi votou em Flora;

Fernando votou em Flora;

Luana votou em Babi;

Vanessa votou em Flora;

Albert votou em Flora;

Flora votou em Babi;

Gizelly votou em Sidney;

Juninho votou em Flora;

Puxada da Baia

Mais votada da casa, Flora escolheu puxar Vanessa para o terceiro banquinho. "Ela disse que é ruim de prova e quero ver amanhã."

Resta Um e Veto

No Resta Um, Luana foi a última e ocupou o quarto banquinho, formando a primeira roça 100% feminina da temporada.

A peoa vetou Gizelly de disputar a Prova do Fazendeiro.

Prova do Fazendeiro

Em uma prova de agilidade e memória, Luana se tornou fazendeira pela segunda vez e escapou da roça.

