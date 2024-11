Carlinhos Maia admite que traiu marido, Lucas Guimarães: 'Não me orgulho'

Carlinhos Maia admitiu que já traiu o marido, Lucas Guimarães, e que deu "carta branca" para que o influenciador "desconte" e fique com outras pessoas.

O que aconteceu

Maia explicou que ele e Guimarães estão juntos há 14 anos, mas que nesse tempo já "aconteceram várias", inclusive traição por parte dele. "Já aprontei para caramba nesses deslumbres, tanto que esses dias cheguei para ele e falei 'vou lhe dar carta branca, vai lá e desconta, faz o que você quiser, porque é merecimento'. A gente está nessa evolução de papo", declarou durante participação no podcast PodPah.

Para o influenciador, se Lucas "não descontar", ele "nunca" será capaz de perdoá-lo "verdadeiramente". "Eu errei, aprontei, traí. Acho que hoje eu aguento [se ele quiser se 'vingar'], porque eu sou um cara muito justo".

Humorista afirmou que Lucas é "o amor de sua vida" e o homem com quem pensa em ter filhos. "Sei que ele é o grande amor da minha vida. Sei que não vou ter outro amor de 14 anos, que não vou ter outra história [como essa]. Uma traição não vence a história. Claro que nada justifica a traição... Mas tem umas coisas que se justificam, sim, porque o ser humano é avacalhado... E a nossa parada sempre foi na base da sinceridade. Somos dois homens casados, mas é da natureza 'viadística' ser mais safado".

Ainda, Maia disse acreditar que a "mágoa" gerada pela traição é algo "que vai ecoar para sempre" no casamento deles. "[Falei para ele] 'Te amo tanto que sei que essa mágoa é uma coisa que vai ecoar para sempre porque você não me traiu, o seu caráter nesse ponto foi melhor que o meu. O meu foi mais fraco. Não é uma coisa que me orgulho'. Jamais vou encontrar alguém como ele. Digo que se ele quiser um tempo, estarei esperando por ele o tempo que for necessário. Fui o primeiro homem da vida dele. Eu não [fui o primeiro dele]".

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães oficializaram a união em 2019 e em 2022 viveram uma breve separação. Os dois reataram a relação em 2023 e permanecem juntos desde então.