Billy Bob Thornton estuda indústria do petróleo para série "Landman", da Paramount+

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Billy Bob Thornton gostou de aprender mais sobre a indústria do petróleo para seu papel na série "Landman", em que é Tommy Norris, um executivo de crises para uma companhia de petróleo no oeste do Texas.

"Eu não tinha ideia de quantas coisas que usamos são feitas de petróleo", disse.

"A questão é que isso (o programa) não é a favor ou contra o petróleo. Apenas apresenta os fatos", acrescentou.

"Landman", distribuído pela Paramount+ e com estreia no domingo, explora o funcionamento interno da indústria petrolífera através dos olhos de Norris.

O personagem do ator de "Fargo" lida com questões que surgem na produção de petróleo, incluindo pessoal, logística de engenharia e casos jurídicos.

O programa é escrito e dirigido pelo criador de "Yellowstone", Taylor Sheridan, e é baseado no podcast "Boomtown", de Christian Wallace. O podcast ajudou Sheridan a fazer o programa.

(Reportagem de Rollo Ross e Danielle Broadway)