Beatriz vende sua alma ao diabo para salvar Vera em 'Garota do Momento'

Beatriz (Duda Santos) vai tomar uma decisão drástica em "Garota do Momento" (Globo) que vai impactar a vida de muitas pessoas.

O que vai acontecer

Em um primeiro momento, Beatriz negará veementemente ser garota propaganda da Perfumaria Carioca. Após a recusa, ela viaja para Petrópolis para visitar a avó.

Enquanto isso, Juliano (Fábio Assunção) ameaça Beto (Pedro Novaes). O empresário processará todos os manifestantes caso Beto não convença Beatriz a ser a modelo da empresa.

De volta ao Rio, Beatriz fica sabendo de uma situação difícil de Vera (Tatiana Tibúrcio). A veterana teme perder o clube Gente Fina e decide fazer um empréstimo, mas a neta de Carmen (Solange Couto) intervém.

Para ajudar a amiga, Beatriz afirma que irá aceitar a proposta de trabalho de Juliano. Assim, a protagonista não precisará ser convencida por Beto e livrará Vera de uma grande dívida.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.