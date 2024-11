Após ser encurralado, Rudá escapa da polícia voando em 'Mania de Você'

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Rudá (Nicolas Prattes) conseguirá fugir da polícia de uma maneira inesperada.

O que vai acontecer

Em mais uma perseguição contra as autoridades, o mocinho tenta fugir com sua moto. Porém, Rudá acaba encurralado pela polícia no meio da estrada.

De repente, um helicóptero pousa no meio da via. O sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira) fica sem entender nada e não sabe se deve embarcar ou não.

Sem saída, Rudá pula dentro do helicóptero. Um policial tenta atirar para o céu, mas não atinge a aeronave.

O caiçara quer saber para onde está indo. "Que loucura foi essa? Pra onde tamos indo?", pergunta ele.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.