Após detonar Tati, Rosana leva o pior golpe da vida em 'Volta por Cima'

No capítulo desta quarta-feira (13) de "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) vai deixar bem claro que não gostou nada de saber que Tati (Bia Santana) é cunhada de Jão (Fabrício Boliveira).

Ela não quer nem imaginar seu filho, Nando (João Gabriel D'aleluia), engatará um namoro sério com Tati e poderá ter relação próxima com o herdeiro de Edson (Ailton Graça).

Em seguida, o outdoor com a foto de Rosana será vandalizado. A dondoca não saberá do ocorrido, mas Edson não demora para encontrar a foto da esposa destruída e se revoltará.

Rosana (Viviane Araújo) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Também no mesmo capítulo: Roxelle briga com Chico. Madalena questiona Moreira sobre sua implicância com Roxelle. Sidney se aconselha com Jão. Moreira arma contra Chico e Roxelle. Cida e Sidney ficam juntos. Edson conversa com Jão sobre Rosana. Sebastian exige que Jô não leve mais Joyce à casa de Osmar.

Madalena decide se inscrever em um concurso de decoração de festa infantil. Joyce vai com Gigi para a academia. Belisa trata Osmar com hostilidade. Madalena suspeita que Jayme e Tereza estão envolvidos com o roubo do bilhete premiado de Lindomar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.