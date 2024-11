Viver Capitão América negro é experiência conflituosa, diz Anthony Mackie

Anthony Mackie e Danny Ramirez estiveram no Brasil para divulgar "Capitão América: Admirável Mundo Novo", primeiro filme solo de Mackie como o super-herói.

Personagem diferente

Já no trailer, o personagem afirma: seu Capitão América é diferente do de Steve Rogers (Chris Evans). Na série "O Falcão e o Soldado Invernal" (2021), Sam Wilson (Anthony Mackie) tenta entender o que significa ser um homem negro herdando o escudo usado como propaganda dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial.

Anthony conta que passou por sua própria versão dessa jornada. "Foi uma experiência muito conflituosa, me acostumar à ideia de ser o Capitão América", diz em entrevista para Splash. "Exigiu muito autoconhecimento e muita análise da minha própria consciência, mas também muita gratidão".

Em "Admirável Mundo Novo", Danny Ramirez também faz sua estreia como Falcão. O ator afirma que ainda está descobrindo sua própria versão do personagem que era de Mackie, mas tê-lo ao seu lado ajudou. E arranca gargalhadas do amigo ao afirmar: "Eu só achei que aconteceria mais rápido!"

Anthony e Danny contracenaram com ninguém menos que Harrison Ford. Após a morte de William Hurt em 2022, Ford assumiu o papel do presidente Thaddeus Ross, que em "Admirável Mundo Novo" vira o Hulk Vermelho. Anthony Mackie diz que, a princípio, ficou nervoso com o novo colega de elenco.

Foi estressante, ninguém quer ser ruim na frente do Harrison Ford! Imagina se ele me convida para ser um Indiana Jones? Anthony Mackie

No fim, os dois se surpreenderam com a atitude humilde do ícone do cinema. "Eu me lembro de um dia em que estávamos numa roda e ele estava lá, comendo um sanduíche e falando m*rda com todo mundo", relembra Danny.

Nem todas as celebridades se misturam com o resto do elenco. Sem citar nomes, Anthony diz que já trabalhou com pessoas que chegavam ao set com sua própria equipe, gravavam suas cenas e iam embora. "E [Harrison Ford] estava lá com a gente, falando: somos todos atores. Vamos aproveitar esse filme. Isso é incrível".

No palco da D23, que aconteceu no último final de semana, em São Paulo, Danny surpreendeu os fãs com um "que xou da Xuxa é esse?". Ele explica que recebeu o vídeo de um colega de equipe e ficou fascinado com o meme: "A energia da menininha capturou a energia que eu queria passar, eu amei".