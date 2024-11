Alexandre Nero se torna raridade e assina contrato longo com a Globo

Alexandre Nero, 54, renovou contrato de exclusividade com a Globo, algo que se tem se tornado cada vez mais raro na emissora.

O que aconteceu

Nero assinou contrato para permanecer no elenco fixo da emissora pelos próximos anos. Com isso, o ator vai receber salário mesmo quando não estiver no ar, praxe que deixou de ser adotada pela empresa desde a década passada. As informações são da coluna Play, do jornal O Globo.

O ator é visto com bons olhos pela direção da Globo e já está escalado para papel de destaque no remake de "Vale Tudo", que estreia em 2025. Ele vai interpretar o personagem Marco Aurélio, que na trama original foi vivido por Reginaldo Faria.

Alexandre Nero saiu recentemente do ar em "No Rancho Fundo", exibida no horário das 18h. Ele vai tirar um período de férias para descansar, antes de retornar aos estúdios para seu próximo trabalho.

Mudanças de contratação

Há alguns anos a Globo tem mudado drasticamente sua forma de contratação. Antes conhecida pelos longos vínculos de exclusividade com os famosos, a emissora reduziu sua lista de artistas fixos em seu elenco e tem optado por fazer contratos por obras, a exemplo das plataformas de streaming.

Nesse novo formato, a Globo só paga ao artista pelo tempo em que ele trabalha, ou seja, quando está no ar. Com as mudanças, nomes consagrados do canal foram dispensados, a exemplo de Osmar Prado, Marieta Severo, Antônio Fagundes, entre outros.