Acusado de vazar vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini corre risco de prisão

Júlio César de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como autor da divulgação de um vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini, 52, no final de 2023.

O que aconteceu

É ele o homem que aparece em contato com Gianecchini na gravação vazada há quase um ano. A filmagem mostrava o ator se masturbando - e exibindo o órgão genital - durante uma chamada de vídeo com Júlio César.

Se condenado, Júlio César poderá pegar até cinco anos de prisão, além de ter de pagar uma indenização mínima de R$ 100 mil. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o réu é suspeito de já ter cometido crimes semelhantes contra outras pessoas, em 2016.

O rapaz chegou a negar ter vazado o vídeo do ex-galã global, alegando ter sido hackeado. A promotora do caso, Ana Maria Aiello Demadis, alega porém que as provas nos autos contradizem a declaração dele.