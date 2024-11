Volta por Cima hoje (12): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Tati (Bia Santana) começa a se interessar por Nando (João Gabriel D'aleluia) na novela das sete. Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (12) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena garante ao advogado que não denunciará Osmar. Violeta ameaça Joyce. Jão discute com Rosana. Madalena convence Cida a se entender com Sidney. Violeta alerta Osmar para um aviso que um dos contraventores lhe enviou como presente. Joyce comenta com Sebastian a ameaça que recebeu de Violeta. Roxelle acerta com Madalena detalhes da festa de aniversário de Chico. Tati e Nando se interessam um pelo outro. Rique anuncia que o Dragão Suburbano tem um novo patrocinador. Miranda incentiva Cida a dar uma chance para Sidney. Chico chega para a sua festa, e agradece a Madalena pela surpresa.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.