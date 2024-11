Sacha indica Gizelly para a oitava roça da A Fazenda

Fazendeiro da semana, Sacha indicou Gizelly para o primeiro banquinho da oitava roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sacha iniciou a formação da roça indicando a peoa. "Não tenho tempo de ficar relembrando todas as vezes que a Gizelly inventou mentiras e levantou acusações injustas contra mim.

Ela não me conhece, não sabe nada sobre mim. Falou sobre minhas roupas, minha situação financeira, sobre minha mãe.

Sacha continuou. "Meu maior sonho é aposentar minha mãe dando uma vida confortável a ela. Ela chamou minha mãe de lixo. Aqui no reality é o lugar de gente com coração bom e limpo. E o oposto de tudo isso é ela. Então o lugar dela é la fora."

Ao sentar no primeiro banquinho, Gizelly respondeu. "Já esperava o voto, vim preparada para isso. Sobre o lixo, eu disse para a mãe dele tirar o lixo dele, mas como ele não entendeu isso."

Então quero pedir desculpas para ele e para a mãe dele caso tenham entendido errado. Não falei para jogar ela no lixo.

Depois, Gizelly justificou a dor que estava sentindo no ombro. "Ele saiu do lugar depois que tirei uma foto com Gilsão na academia. Fui atendida pela equipe médica e eles indicaram que eu não deveria pegar peso. Pedi para o Sacha me ajudar e ele não quis."

Ele quis prejudicar minha integridade física. Ele é maldoso e desumano.

