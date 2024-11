Toca Revela, o Reality: primeiros talentos vão do pagodão baiano ao pop

Está no ar o TOCA Revela, o Reality, competição que busca um novo talento na música.

O primeiro reality show voltado para as redes sociais acontece todas às terças e quintas, às 18h, nas redes sociais de TOCA. Acompanhe também as notícias do reality AQUI.

Neste primeiro episódio, os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik apresentam seis candidatos que se destacaram entre as inscrições.

E já começamos com muita emoção: só quatro artistas foram selecionados para seguir na competição!

Conheça um pouco mais sobre eles:

Gravnave

De Salvador (BA)

Gênero: Pagodão baiano

Perfil: @gravnave



A ideia é refletir nossa tradição rítmica e percussiva que os blocos afro inventaram. Devemos nos apropriar do que é nosso e apontar para o futuro

Nana Batista

Do Rio de Janeiro (RJ)

Gênero: Samba

Perfil: @nanabatista021



Eu componho desde nova, mas por ter me envolvido num relacionamento abusivo, fiquei 15 anos praticamente em silêncio (...) Eu espero que através das minhas poesias eu possa provar para as pessoas que a favela tem valor

Matheus de Bezerra

De Recife (PE)

Gênero: MPB/Indie

Perfil: @matheusdebezerra

Nasci no bairro de Afogados, que faz totalmente o contrário do que eu faço hoje, que são canções de amor. Minhas canções são uma eterna homenagem a minha mãe, ao meu pai e ao meu bairro

Paolla

De Campo Grande (MS)

Gênero: Pop

Perfil: @instadapaolla

Me apaixonei pela música por conta do meu pai, que tinha o sonho de uma carreira musical. Eu vim parar em São Paulo, porque eu tinha um empresário e investidor, mas quando vim, nada do que eles me prometeram aconteceu

Malu Guedelha

De Belém (PA)

Gênero: MPB

Perfil: @luamalua



Eu comecei a cantar e compor desde muito pequena. Desde a adolescência eu comecei a adentrar a cena autoral da minha cidade. Atualmente eu to dando os primeiros passos solo na minha carreira. E cá estou eu nessa labura diária de artista independente, que é isso que eu nasci para fazer

Fykyá Pankararu

De Tacaratu (PE)

Gênero: MPB



Tenho trabalho com cerâmica. Busco criar esculturas voltadas às representatividades culturais dentro do meu território. Essa ancestralidade conecta com a essência do território, se conectando com os mais velhos e antigos e da contemporaneidade

Acompanhe o reality

Na próxima quinta-feira, sempre às 18h, você conhecerá mais seis talentos. Ao total, apenas oito participantes vão seguir na disputa, colocando em jogo talento, técnica e improviso para enfrentar os desafios musicais.

Só os melhores vêm para São Paulo para literalmente dar show. Os participantes terão que se enfrentar na semifinal diante do renomado produtor musical Dudu Marote.



A grande final será decidida pelo público através de votação popular.

Quem vencer fatura o grande prêmio: um EP de quatro faixas produzido pelo próprio Dudu Marote e distribuído pela Altafonte, uma empresa que está presente em mais de 170 países e tem parceria com artistas como Liniker, Gilberto Gil, Luedji Luna, Alok e Duda Beat.