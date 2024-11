Thunder diz que Nasi do Ira orquestrou reabilitação do VJ: 'Apavorado'

Luiz Fernando Duarte, o Thunderbird, um dos VJs mais queridos e reconhecidos da MTV nos anos 1990, enfrentou uma forte dependência química que quase o matou. A ligação telefônica de um amigo foi o primeiro passo em direção à abstinência. Nasi, do Ira!, ligou para dizer que tinha acabado de sair de uma clínica de reabilitação.

"Eu e o Nasi éramos a dupla dinâmica, eu ia gravar na MTV, saía de lá e ia pra casa do Nasi e ficava lá, mas chegou um momento que estava difícil para ele e para mim, mas ele se internou e a primeira coisa que fez quando saiu foi ligar pra minha irmã e falar 'olha, dá um jeito nele porque ele vai morrer'", relembrou Thunder, em participação no 'Acessíveis', videocast de Titi Muller e Marimoon.

O ex-VJ contou que Nasi combinou a internação de Thunder com sua irmã, na mesma clínica.

O Nasi me ligou e disse 'aí thunder, é o seguinte, véio: entrei em um lugar aí, eu estava mal, eu me tratei e eu tô limpo, cara, e é foda, eu tô bem demais". Eu falei 'porra, Nasi, ainda bem, você tava precisando', aí ele: 'e você não, né?', eu falei 'ah, talvez, um dia eu vou lá', ele falou 'um dia não, sábado, já conversei com sua irmã, é sábado que você vai conhecer o lugar'. Thunderbird

Além do medo de ser reconhecido pelas pessoas, o preconceito em torno da dependência química o levou a ficar "apavorado" com o lugar. "A dependência química era muito maior do que é hoje, mas na época, anos 90, era o hospício", disse ele.

A entrada na clínica foi adiada, mas o ex-VJ contou que um amigo o levou para conhecer um clube de anônimos. A princípio, ele pensou que o lugar fosse um "teatrinho vagabundo". "Minha mãe pagou cachê pra vocês fingirem aqui, né? Eu vou voltar aqui amanhã pra desmascarar vocês", ele diz ter pensado.

No dia seguinte, porém, encontrou as mesmas pessoas na reunião. "Voltei no outro dia e eu estava dois dias limpo, no quarto dia, eu senti uma vontade de usar, falei 'meu, eu vou me fuder'. Falei pra minha irmã 'me leva agora pra clínica'." Thunder está limpo desde 1997.

Quando eu fiquei limpo, em 1997, um novo mundo se abriu, porque era um mundo só de drogas. É difícil, no começo você fica estranho, parece que você perdeu um braço. Você pensa "cadê toda aquela euforia?" Não tinha mais. (...) É difícil, mas não é impossível. Thunderbird

O "mundo que se abriu" após ficar limpo incluiu a prática de corrida diária, e até seu trabalho como VJ ficou mais legal. "Comecei a chegar na hora pra gravar, comecei a sentir o sabor, fazer o programa direito".

Thunder conta bastidores de Rita Lee como VJ da MTV: '6º andar era dela'

Thunder trabalhou na MTV na mesma época em que Rita Lee era VJ. Segundo ele, um cheiro forte de maconha invadia as narinas de todo mundo que subia até o andar da cantora. O ano era 1991. "É a Rita Lee, então ela pode", pensavam os funcionários.

Exibido aos sábados à noite, o "TV Leezão" trazia os comentários irreverentes e reflexões de Rita carregadas de seu característico humor ácido sobre o contexto musical da época.

Um dia, porém, o andar de Rita Lee pegou fogo — ela não estava lá no momento do acidente. "Ia rolar uma gravação, eu chego na MTV pra gravar, tipo meio-dia, o prédio está pegando fogo, cheio de bombeiros", relembrou Thunder.

"Olho para o alto, a fumacinha está saindo, daí chegou o presidente, o Roger Karma e disse: 'é, Thunder, pegou fogo', sorrindo. E disse: 'é, foi bom para todos', brincando", disse ele.

Ninguém foi atingido pelo fogo e o incêndio acabou dando fim à despesa.

'Acessíveis' no UOL

Toda terça, MariMoon e Titi Müller recebem convidados para um papo que vai de histórias de bastidores ao apocalipse climático, passando por tópicos como maternidade, redes sociais, relacionamento e cultura pop. Os episódios completos ficam disponíveis no Canal UOL e no Youtube de Universa. Assista ao episódio completo com Thunderbird: