Sabrina Sato posta com Zoe e desabafa: 'Me faz feliz quando céu está cinza'

Sabrina Sato, 43, postou fotos ao lado de, Zoe, 5, e falou sobre encontrar forças na filha em momentos de dificuldade. A apresentadora perdeu recentemente o bebê que esperava do relacionamento com Nicolas Prattes, 27.

O que aconteceu

Sato postou momentos ao ar livre ao lado de Zoe, além da foto da filha na tela de seu celular. A apresentadora reforçou o portal "11/11 às 11h11", que tem um sentido espiritual de vibração energética.

Apresentadora também exaltou cumplicidade com Zoe. "Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o céu está cinza", destacou na letra da música de fundo da postagem, "You are my sunshine", da cantora Christina Perri.

Em outro clique, Sabrina mostrou que já retomou a rotina de gravações. Ela compartilhou uma foto no camarim do The Masked Singer (Globo), atração da qual ela é jurada. No registro, também é possível ver em um destaque uma foto de Zoe.

Zoe é filha de Sabrina Sato com o ator Duda Nagle — os dois se separaram no ano passado. No Carnaval de 2024, ela assumiu relacionamento com Nicolas Prattes e os dois já estão noivos. Em outubro, ela comunicou que estava grávida do ator, mas perdeu o bebê na 11º semana de gestação no último dia 5.