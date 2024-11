Roxelle descobre dois segredos de Chico e muda de vida em 'Volta por Cima'

Roxelle, personagem de Isadora Cruz em "Volta por Cima" (Globo), vai ficar sabendo de um podre de Chico (Amaury Lorenzo) e pegá-lo no flagra em outra situação.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Chico vai ser o confidente de Cacá (Pri Helena) quando esta descobrir que está grávida. O rapaz vai ajudá-la neste momento e até comprará um presente para o bebê.

Roxelle vai flagrar Chico comprando itens para bebê e ficará desconfiada do namorado. Ela não tem ideia de que, na verdade, Cacá está esperando um filho de Jão. Desse modo, tem quase certeza de que Chico é o pai da criança.

Já possessa com Chico, Roxelle ficará sabendo que ele beijou Madá (Jessica Ellen). A própria decoradora de festas assumirá o ocorrido para a garçonete, que perderá a paciência.

Por esses dois motivos Roxelle termina o namoro com Chico. O filho de Moreira (Tonico Pereira), no entanto, nem tenta se explicar e logo vai atrás de Madá buscando a reconciliação.