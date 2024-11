Choro, barraco e 'frigideirada' marcam nova reviravolta em 'Mania de Você'

Viola (Gabz) está prestes a ver sua vida virar de cabeça para baixo. A renomada chef de cozinha do Voilà Violeta vai perder tudo após sofrer um golpe em cenas que vão ao ar nesta terça-feira (12).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) vão orquestrar um plano perverso contra a mocinha —após ela descobrir os podres do vilão e se reaproximar de Rudá (Nicolas Prattes). Splash acompanhou a gravação realizada na última quarta-feira (6) na cidade cenográfica do folhetim das 9.

Os dois vão roubar o caderno de receitas de Viola e, no dia de uma importante premiação ao restaurante, vão acusá-la de ter roubado as receitas e a vida que deveria ser de Luma. Toda a imprensa estará presente e verá a ruína de Viola.

O golpe, claro, tem apoio de Mércia (Adriana Esteves). "Luma sofreu esse tempo todo, coração ingênuo, ensinou a cozinhar, deu no que deu, foi enganada. O Mavi foi muito enganado também. Traiu ele com um assassino", diz Mércia ao chegar ao restaurante aos jornalistas.

A situação vai esquentar quando Viola se deparar com Luma dando entrevista aos jornalistas e afirmando que ela é a nova chef do restaurante. "Me calei por muito tempo em nome de uma falsa amizade, mas o fato é que a Viola roubou todas as minhas receitas e, a partir de hoje, eu serei a chef desse restaurante. O nome dele passa a ser Maresia. A Viola é uma usurpadora", afirma Luma aos repórteres.

"Isso é mentira. Todas as receitas são minhas. Esse restaurante foi construído a partir do meu suor, de todas as minhas receitas, ela sabe disso, ela trabalhou aqui esse tempo todo sabendo disso", dispara Viola.

A briga continua dentro da cozinha, onde o clima pega fogo. Luma mostra aos jornalistas o caderno de receitas como se fosse dela, deixando Viola agoniada: "Esse caderno é meu", grita a mocinha, injustiçada.

Fora de si, a mocinha se desespera e quebra tudo o que vê pela frente. Panelas, pratos, talheres... Tudo vai parar no chão, deixando clientes, imprensa e funcionários, incluindo a patissier Dhu (Ivy Souza), chocados.

"Eu sou louca, é? Você vai ver quem é a louca. Refaz esse banquete, você não consegue. Sabe por quê? Você não tem talento. Você é uma grande invejosa", diz Viola, enquanto quebra tudo.

"É assim que uma pessoa age quando não tem razão, quando está mentindo, de forma completamente descontrolada e descompensada", dispara Luma.

Em um ato de revolta, sem pensar, ela pega uma frigideira e aceita o rosto de Luma, machucando a protegida de Mércia, que desmaia e sai do resort de ambulância. Viola fica perplexa com a consequência da própria atitude.

Viola é presa

Mavi e Mércia chegam à cozinha e se deparam com a briga das duas, o que culmina em Luma desmaiada no chão. O dono do resort aciona os seguranças e ordena que eles retirem Viola do estabelecimento. "Leva essa maluca daqui", dispara Mavi. "Leva para um hospício", completa Mércia, enquanto acude Luma.

Do lado de fora, a polícia leva a mocinha algemada, indignando Marcel (Bukassa Kabengele), que não poderia imaginar um acontecimento tão trágico para a filha. Mavi diz ao delegado que Viola tentou matar Luma. Delegado, então, autua a mocinha por lesão corporal.

"Posso me responsabilizar por ela em casa, delegado", diz Marcel. "Ela será levada à cadeia por lesão corporal", afirma o delegado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.