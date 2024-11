Ratinho posa com a esposa e os netos: 'Com os amores da minha vida'

Ratinho, 68, posou com a sua família.

O que aconteceu

O apresentador compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, uma foto com a esposa, Solange, e os netos, Davi e Noah. Na publicação compartilhada nesta terça-feira (12), o comunicador se declarou à sua família.

Ele escreveu que estava com 'os amores de sua vida'. "Bom dia! Com os amores da minha vida: meus netinhos, Noah e Davi, e o meu amor, Solange. Amo muito vocês!".

Os dois meninos são frutos do relacionamento do filho do apresentador Gabriel Massa com a mulher, Bruna Januário. Davi nasceu em maio do ano passado. Irmão mais velho, Noah, completou 6 anos recentemente.

O primogênito nasceu com hidrocefalia. A doença é caracterizada pelo acúmulo de líquido cefalorraquidiano (LCR) nos ventrículos cerebrais (cavidades localizadas em áreas do encéfalo).