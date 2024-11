'Queria estrear tudo aqui': Kevin Feige, da Marvel, exalta fãs brasileiros

O presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, não é um simples executivo de alto escalão, mas também uma celebridade entre os fãs de filmes de herói. Por conta disso, o chefão da divisão audiovisual da Casa das Ideias marcou presença na D23 Brasil, primeira edição da feira internacional da Disney, realizada em São Paulo, no início de novembro.

O que aconteceu

Em sua terceira vinda ao país, ele deu as caras no palco para revelar novidades dos vindouros filmes e séries da empresa. Entre os anúncios estavam "Thunderbolts*" e "Demolidor: Renascido". As barulhentas reações dos fãs apaixonados fez com que Feige declarasse a Splash seu amor pelo Brasil

Costumamos falar 'os fãs daqui são os melhores do mundo!' em todos os lugares, mas isso é verdade no Brasil e em São Paulo. Seja nas duas últimas vezes que vim, ou nos painéis da Disney que fiz aqui, não há nada igual ao entusiasmo e amor palpáveis. Queria poder fazer todos os eventos e estrear todos os trailers aqui no Brasil.

Os anúncios da Marvel Studios transitaram entre filmes e séries, indo de "Capitão América: Nova Ordem Mundial" a prévias da animação "What If??". Ainda que o lado televisivo tenha rendido agradáveis surpresas, como "Agatha Desde Sempre", há quem considere que foi um tiro no pé tentar emular o impacto dos filmes da Marvel na televisão.

Kevin Feige aproveitou para explicar como a empresa prioriza cinema e TV a partir de agora. Segundo ele, são atribuídos papéis e pesos diferentes para cada lado deste vasto universo compartilhado. "Ambas são prioridades de formas diferentes", ressalta.

Não há dúvidas que os filmes, que criam aqueles momentos de Zeitgeist nas telonas, como foi "Deadpool e Wolverine", são o que carregam a Marvel e a Disney, sem dúvidas. As séries, como "Agatha Desde Sempre" e "Demolidor: Renascido" em breve, são o que nos mantém em movimento, e agora estamos abraçando a ideia de que são séries recorrentes. Vamos começar a produção da segunda temporada de "Demolidor: Renascido", e estou animado para ver as várias temporadas das nossas séries.

A D23 Brasil aconteceu entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, na zona sul de São Paulo.