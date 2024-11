Quem foi Song Jae-Rim, ator sul-coreano que morreu aos 39 anos?

O ator sul-coreano Song Jae-Rim foi encontrado morto em seu apartamento em Seul nesta terça-feira (12). A informação foi confirmada pela polícia de Seongdong, bairro da capital da Coreia do Sul. Jae-Rim ganhou fama com produções para a TV, mas também colecionou papéis no teatro e esteve nos palcos recentemente.

Segundo a agência de notícias Yonhap News, que também noticiou a morte do artista, ele começou sua carreira como modelo. Ele iniciou seu trabalho no cinema como assistente de foto no filme Atrizes, de 2009, e, em 2012, ficou conhecido por interpretar o personagem Kim Jae-woon na série "A Lua Abraça o Sol".

Recentemente, o ator fazia trabalhos nos palcos da Coreia do Sul. Ele esteve em cartaz com a peça "Wife", apresentada até fevereiro, e, até o mês passado, fez parte do elenco do musical A Rosa de Versalhes.

O ator, em entrevista concedida à "Yonhap News", afirmou que queria ter "um ritmo rápido" para sua atuação. "Quero me tornar um ator que atue de forma consistente, em vez de explodir com um certo personagem", declarou na ocasião.

'Fadas da Limpeza' e 'Queen Who'

Além de "A Lua Abraça o Sol" (disponível na Max), Song Jae-Rim também ficou conhecido por produções como "Fadas da Limpeza" (disponível na Netflix) e "Queen Who" (ainda não disponibilizada no Brasil).

Outras produções em que o ator fez parte do elenco foram "No Dia do Seu Casamento", "Adeus", "Sr. Black" e "Two Weeks", que podem ser assistidas no serviço de streaming Viki.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.