Personagem inusitada sai da Coreia do Sul para revelar maior segredo de Jin

A vida de Jin (Allan Jeon) vai virar do avesso com a chegada de uma personagem vinda da Coreia do Sul nos próximos capítulos de "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Min-Ji (Gabriela Yoon), a atriz que vive Yoo-Na, a amiga de Jin no k-drama "Pétalas do Amor", chega ao Brasil. A moça viaja para procurar seu amigo.

Com isso, descobriremos que Jin é realmente o ator do k-drama assistido por Tati (Bia Santana). A principio, Min-Ji não conseguirá encontrar o amigo, que se esconderá com a ajuda de Neuza (Valdineia Soriano).

Porém, a garota deixará um recado com Roxelle (Isadora Cruz). Procupado, Jin aceita se encontrar com a amiga da Coreia do Sul.

No encontro dos dois, saberemos que Jin abandonou as gravações do k-drama antes do fim e fugiu para o Brasil. Min-Ji contará para o colega tudo o que aconteceu em Seul, capital da Coréia do Sul, após sua fuga.

E não será apenas Tati que reconhecerá os ídolos do k-drama no Brasil. Enquanto Jin e Min-Ji estiverem em um restaurante oriental, outros fãs de "Pétalas do Amor" reconhecerão os atores.

Jin Jeong (Allan Jeon) e Min-Ji (Gabi Yoon) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.