Perline: 'Flora corre para gigantes do samba, mas será o suficiente?'

Faltando poucas horas para a formação de uma nova roça em "A Fazenda 16" (Record), o nome de Flora é um dos cotados para participar da disputa pela permanência no jogo. No Central Splash desta terça-feira (12), a possibilidade da presença da filha de Arlindo Cruz na berlinda foi um dos temas.

Gabriel Perline, colunista convidado do programa, afirmou que Flora buscou apoio de famosos antes de entrar na casa. Para ele, a participante chegou a ressaltar para os oponentes no início do programa sobre isso, para se manter "protegida".

Ela colocou tanta banca ao longo do programa para falar quem é ela, com quem que ela se relaciona aqui fora, quem são os chegados e agregados dela, que ela foi sobrevivendo ao longo dessa temporada sem passar por nenhuma roça

Gabriel Perline, no Central Splash

Perline aposta que os participantes do programa acreditavam que ela tinha força justamente por conta dos amigos do pai. Segundo ele, Flora tentou reunir e mobilizar seus contatos antes de entrar para o programa.

Ela ligou para um Diogo Nogueira? Pensa nos nomes grandes do samba. Ligou para a galera e falou: 'Olha, estou indo para a A Fazenda, quando der roça, mobiliza ai'. Ela deixou a equipe dela ciente de que ela teria apoio da comunidade do samba. De certa forma, amedrontou os participantes lá dentro

Gabriel Perline

Apesar do suposto apoio de famosos, Perline não acha que isso seja o suficiente para mantê-la viva dentro do jogo. "Se porventura o Diogo Nogueira parar de namorar a paolla oliveira para postar um story e pedi para que salvem a Flora, a gente sabe que não vai dar em nada."

Kerline concorda, e acredita que o único peão que conseguiu comover famosos foi Sacha Bali. "Não acho que ela receberia esse apoio", disse. O jogo da Flora é um jogo covarde, é liso, ela vai escorregando ali."

