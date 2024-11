Peões do G4 criticam aproximação de Albert: 'Semana passada era rival'

Sacha, Yuri e Gui demonstraram um incômodo na manhã desta terça-feira (12) frente às frequentes tentativas de aproximação de Albert na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Enquanto cuidava dos animais, Yuri questionou Gui sobre o que Albert tinha conversado com ele no dia anterior. "Não pode ter pena não. É só nós 4 e Deus. Quem entrou pro quarteto fantástico, entrou", afirmou Yuri.

Gui lembrou que já foi votado por Albert. "Antigamente era nosso imigo, agora quer vir de gracinha? Cortado, irmão", disse. "Até semana passada era nosso rival de jogo. Agora tá querendo vir de pertinho?"

Yuri disse que o peão não teve pena de colocá-los na roça e nunca os protegeu. "Chega o cara querendo fazer aliança? Aliança eu faço com minha esposa", afirmou, reforçando que suas únicas alianças são com Gui, Sacha e Luana.

Mandaram a gente tudo pra roça. Pra mandar pra roça é fácil. Agora que a gente voltou, quer tudo se juntar. Aqui, ó. Vai se juntar nada, vou votar em quem eu quiser, e meu voto hoje é nele Yuri

Mais cedo, Yuri, Sacha e Gui estabeleceram o voto em Albert nesta roça. Gui falou sobre votar em Flora, e Sacha apontou o peão: "Eu, se fosse vocês, botava no Albert. Tá botando na nossa conta oito semanas, pô. Agora vão aliviar?"

Yuri disse que votaria mesmo em Albert, e Sacha explicou: "Eu tô calmo, só tô falando. Pra mim, não é a hora da Flor ir ainda".

Sacha ainda demonstrou preocupação com a possibilidade de Gizelly e Flora irem juntas para a roça, pois há chances da ex-BBB "voltar achando que está gigante".

