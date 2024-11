Nenhuma nudez será castigada: Calendário Pirelli 'despe' homens e mulheres

Um seio daqui, um bumbum dali... por muito tempo o tradicional Calendário Pirelli explorou modelos mulheres com pouca roupa e muitas caras e bocas.

Os tempos mudaram, muita nudez foi castigada por uma série de conceitos, e preconceitos e o calendário se revestiu de outras abordagens — algumas mais reflexivas, outras mais sisudas —, sempre seguindo as ondas que acompanhavam a foto-arte pelas décadas desde seu nascimento, há 51 edições.

Em 2025, porém, o Pirelli quis trazer o sexy de volta. Desta vez, rejuvenescido pelo fotógrafo norte-americano Ethan James Green e por sua frequente colaboradora e mentora Tonne Goodman, ex-diretora de moda da Vogue, também estreante no The Cal.

Queria resgatar o que tornou o calendário famoso, mas também atualizar quem estaria lá. Queria utilizar das luzes clássicas dos ensaios, mas trazer frescor.

A decisão foi compartilhada com a Pirelli, como revela Marco Tronchetti Provera, hoje vice-presidente executivo da empresa. "Era nossa intenção trazer mais uma vez a beleza, mas em outras cores e gêneros".

Nudez com propósito

Em entrevista à imprensa no lançamento de seu "Refresh and Reveal", Ethan explica que, fora seus dois livros ("Young New York" e Bombshell"), este foi seu trabalho mais autoral, com total liberdade de fazer o que quisesse, com quem quisesse.

Sem regras, apenas tirando as fotos e tentando captar quem eles são.

Não só os modelos, como o próprio fotógrafo, o mais nu de todos em pleno novembro. "Quis sentir o que eles sentiram em frente às câmeras e foi sensacional"

"Ethan tem elegância na ponta dos dedos", como repetiu Tonne algumas vezes durante a entrevista. Além disso, ela mesma revelou a sensação de posar nua, como fez em sua carreira como modelo nos anos 70: "É incrível! É maravilhoso mostrar quem você é."

Na pele das estrelas

Hunter Schafer para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

O ano começa com o frescor da atriz Hunter Schafer em seu primeiro trabalho nu — "foi um ensaio tão dinâmico e explosivo que faz sentido ela começar o ano" —, seguindo de um resgate ao passado com Jenny Shimizu (presente no Calendário de 1997, por Richard Avedon).

Simone Ashley para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

Em março, a atriz de Bridgerton Simone Ashley aparece em uma figura muito diferente da sexualizada na série. Depois, a artista visual americana e amiga de Ethan Martine Gutierrez, seguida pela atriz Jodie Turner-Smith, que decidiu posar totalmente nua na água da praia.

Não fomos nós que decidimos. Ela tinha um maiô e perguntou se poderia posar sem ele. Para mim, foi um momento de sucesso. O conforto e liberdade que ela sentiu foi maravilhoso.

Ainda posam a modelo e ilustradora de moda americana Connie Fleming, a atriz e modelo italiana Elodie e a modelo sul-coreana Hoyeon.

Hoyeon para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

Sensualidade para todos

"Já havíamos escolhido seis mulheres e alguém teve a ideia de termos seis homens com o mesmo conceito de nudez", explica. Contando com o fotógrafo, em novembro, fecharam em três homens e nove mulheres, todos representando diferentes belezas.

Em julho, por exemplo, surge a atriz, apresentadora, escritora, ativista e modelo indiano-americana Padma Lakshmi que, aos 54 anos, contou que o convite veio "do nada".

O calendário deste ano amplia o que se entende por beleza, nudez e o encontro entre elas. Beleza hoje vem de força, de se sentir confortável com sua pele e sua vida, é muito mais mental.

Descoberta durante um intercâmbio na Espanha, na faculdade, e depois musa de famosos fotógrafos, como Helmut Newton, ela afirma se sentir imensamente mais confiante hoje. "Na minha idade, você finalmente sabe quem você é e o que você quer."

John Boyega para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

Em abril, a primeira figura masculina: John Boyega. Em agosto, a segunda: o ator francês Vincent Cassel que, apaixonado pelo Brasil, posou lutando capoeira nas fotos de estúdio.

O ator britânico, que na época das fotos se preparava para viver Otis Redding nos cinemas, conta que aceitou posar não só pela mensagem de beleza, sensualidade e aceitação, mas também para ter como registro esta fase de sua carreira — e das modificações corporais que ela exige.

Sempre fui confiante com a minha imagem e gosto de estar cercado de pessoas que se sentem da mesma forma , conta.

Filho de nigerianos, é na pele que ele também transmite o orgulho de suas raízes: as tatuagens, mais visíveis do que nunca, são carregadas de história.

Na foto em externa, um mapa da África estampa um dos braços, por onde desenhos feitos por John contam a história da sua família (como a skyline da vila onde sua mãe nasceu), de sua espiritualidade e de sua própria vida. No peito, um trecho de Coríntios.

"São as melhores fotos minhas. Se eu pudesse, saía distribuindo nas ruas", brinca. E acrescenta: "sou da tribo Yoruba, a mais carismática da África".

Vincent Cassel para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

Atemporal só a natureza

Aos 34 anos, Ethan não está alheio a estranheza de um trabalho impresso nos dias de hoje — "quem ainda pendura calendários na parede?" — e vê este tratado de arte como parte de um conteúdo maior, seja pelo vídeo produzido durante os ensaios, seja pela reflexão diante de variados corpos nus.

Hoje, o registro do processo de fotografar é tão ou mais importante que a fotografia , acredita.

Ao mesmo tempo, Ethan confessa que produzir algo físico, especial e exclusivo "é bem gostoso". A edição teve direção de arte luxuosa de Veronica Ditting.

Se a tecnologia e os novos tempos parecem incontroláveis, a natureza também se fez ver e sentir durante os ensaios e no resultado das fotos.

Elodi para o Calendário Pirelli 2025 Imagem: Ethan James Green

O cenário escolhido — as praias isoladas de Virgínia Key e Beach Park, em Miami —, inspirou a condução das imagens, mas o "comportamento" do ambiente durante as sessões realizadas entre maio e junho deste ano também foi fator essencial.

Além do uso de elementos naturais como "roupa" nos ensaios externos, uma verdadeira tempestade encerrou os trabalhos com Boyega e inundou o estúdio montado na praia para as fotos em ambiente interno.

O Calendário Pirelli sexy está de volta, mas a nudez já não surte efeito sozinha. Ela vem livre, diversa, confiante e limitada somente por duas forças maiores: a das tempestades e da velocidade com que mudam as tendências.

*a jornalista viajou a convite da Pirelli