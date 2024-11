Mulher iluminada, Dhu vive a maior emoção de sua vida em 'Mania de Você'

Dhu, personagem de Ivy Souza em "Mania de Você" (Globo), vai ser surpreendida com algo que sempre esteve em seus sonhos.

O que vai acontecer

Após o golpe levado por Viola (Gabz), Dhu ganha destaque no restaurante Voilà Violeta. Ela surgirá ajudando Luma (Agatha Moreira) a surpreender um crítico que estará no local experimentando pratos.

Além de mostrar seu talento na cozinha, ela cairá para trás ao ver Iarley (Lucas Wickhaus) mudando de vida. O rapaz tentará tomar outro rumo para reconquistar Bruna (Duda Batsow).

Disposto a impressionar a ex-namorada, ele aceitará o emprego oferecido por Hugo (Danilo Ghangreia). O pai de Bruna chama Iarley para ocupar uma vaga de recepcionista no resort Albacoa.

Dhu vai morrer de orgulho ao ver Iarley trabalhando. No capítulo do dia 23 de novembro ela verá de longe o filho atendendo os hóspedes.

Iarley (Lucas Wickhaus) e Dhu (Ivy Souza) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.