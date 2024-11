Mesmo com vendas fracas, óculos Apple Vision Pro podem ganhar nova versão; entenda

Uma nova geração do Apple Vision Pro está em desenvolvimento, segundo o repórter Mark Gurman da Bloomberg. A data de lançamento está prevista entre o fim de 2025 e o início de 2026 e indica que a companhia ainda não desistiu do aparelho, mesmo após as vendas abaixo do esperado. Segundo Gurman, a companhia pausou seus planos de lançar uma versão mais barata dos óculos de realidade mista e decidiu se concentrar na segunda geração do aparelho.

A primeira geração do Vision Pro tem tido vendas modestas desde o seu lançamento, com menos de 300 mil unidades comercializadas. O dispositivo está disponível pelo preço de US$ 3,5 mil (R$ 20 mil aproximadamente). Até hoje, os óculos não estão à venda de forma oficial no Brasil.

Para o Vision Pro 2, a empresa planeja fazer um upgrade no chip M2 para o M5, o que aumentaria seu desempenho. A instalação desse upgrade irá coincidir com o lançamento dos novos Macs com o chip M5. De acordo com Gurman, é provável que o Vision Pro 2 tenha a mesma aparência visual do Vision Pro de primeira geração, onde as maiores mudanças seriam internas. A Apple lançou novas opções de exibição Wide e Ultra Wide para Mac Virtual Display no visionOS 2.2.

Ainda segundo o repórter da Bloomberg, os óculos inteligentes estão atrasados em pelo menos cinco anos para dar uma experiência de realidade aumentada imersiva.