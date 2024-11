Mell Muzzillo assume namoro com Marcello Melo Jr: 'É uma relação sólida'

Mell Muzzillo, 19, confirmou que está namorando Marcello Melo Jr., 36, durante o evento de estreia da nova temporada da série "Arcanjo Renegado" (Globoplay).

O que aconteceu

Em entrevista para a Quem, a atriz assumiu o romance com Marcello. "As pessoas sempre têm mania de rotular tudo, e agora, sim, acho que a gente está seguro, por dizer assim. É uma relação sólida", afirmou.

Prestigiando a estreia da nova temporada de "Arcanjo Renegado", a Mell ainda se declarou para o ator. "A gente é muito parecido, eu tenho muita admiração. Antes de qualquer coisa é uma pessoa que eu admiro muito. Ele é incrível, um ser humano incrível, escorpiano, charmoso. Estou muito feliz de estar aqui".

Os dois se conheceram nos bastidores da novela "Renascer" (Globo), em que viveram um breve par romântico. Ainda segundo Muzzillo, ela e Marcello Melo Jr. têm muitas trocas profissionais. "Todo mundo precisa de um pouco de apoio, todo mundo que é artista. E a gente poder se apoiar e dar suporte um ao outro faz total diferença".

Marcello Melo Jr. é pai de dois filhos, Maya, de 4 anos, e Joaquim, que nasceu em fevereiro deste ano. Discreto quanto a vida amorosa, o ator fortaleceu os rumores de um romance com Mell Muzzillo ao aparecer de mãos dadas com a atriz no espaço VIP do Rock in Rio.