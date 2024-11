Matheus Nachtergaele diz que odiou sexo a três: 'Foi uma escolha infeliz'

Matheus Nachtergaele, 56, revelou que já fez sexo a três com uma ex-namorada, mas ressaltou que não curtiu a experiência.

O que aconteceu

Nachtergaele explicou que namorava uma menina e os dois decidiram chamar um terceiro para a relação, mas na hora ele não curtiu. "Já transei com duas pessoas e eu odiei. Eu tinha uma namorada e a gente teve aquela coisa de convidar. Uma hora eu vi que ele estava todo armado [ereto] e pegou uma camisinha verde. Foi uma escolha infeliz, porque aí ele me deu toda a desculpa necessária para levantar e falar: 'não, de camisinha verde não vai'", declarou durante participação no Lady Night.

No programa, o ator também revelou outro detalhe de sua intimidade. Ao ser questionado sobre o tamanho do genital, ele disse estar de acordo "com a média brasileira".

Discreto na vida pessoal, Matheus Nachtergaele também contou que "hoje em dia transa uma vez por semana". Em relação ao horário, afirmou preferir fazer sexo na parte da noite. "Não gosto de manhã".