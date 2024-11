Marido abusivo, Robson ganha nova função e vira vilão em 'Mania de Você'

No capítulo desta terça-feira (12) de "Mania de Você" (Globo), que marca a grande virada da trama, Mavi (Chay Suede) pensa em um plano para separar Viola (Gabz) e Rudá (Nicolas Prattes). Quem vai ajudar o empresário é Robson (Eriberto Leão).

Com isso, além de ser um marido abusivo de Fátima (Mariana Santos), sempre a ofendendo e a diminuindo, tirando sua liberdade e recriminando sua personalidade, Robson passa a ser comparsa do grande vilão da novela.

Robson vira comparsa de Mavi (Chay Suede) em 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.