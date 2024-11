Manu Bahtidão fará show gratuito em SP para gravação de 1º especial ao vivo

A cantora alagoana Manu Bahtidão anunciou que fará um show gratuito no feriado do dia 20. A apresentação, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a partir das 17h, vai virar um especial em vídeo.

O que vai acontecer

Manu Bahtidão vai gravar seu primeiro DVD, "Destino". A dona do hit "Daqui pra Frente" também acaba de divulgar o lançamento de uma nova música, intituada "Universo".

O show terá, é claro, participações especiais. Banda AR-15, Tony Salles, Léo Santana, Nattan e Matheus & Kauan estão anunciados para dividirem o palco com a cantora.

A apresentação tem patrocínio da plataforma de compartilhamento de vídeos curtos Kwai. Portanto a marca do Kwai também estará presente no cenário, nas telas de LED, nos copos personalizados e até nas pulseiras dos convidados.

Em um camarote VIP, Manu receberá amigos, como o influenciador Carlinhos Maia. O espaço também contará com uma glambot para que os convidados criem conteúdo usando a identidade visual do evento.

O Kwai tem sido um grande aliado na minha jornada Estou animada por poder fortalecer essa parceria e levar minha música para um número cada vez maior de pessoas. Manu Bahtidão

Manu Bahtidão - Gravação DVD 'Destino'

Onde: Parque Villa-Lobos (av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP)

Quando: quarta (20/11), às 17h

Entrada gratuita