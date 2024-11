Mania de Você hoje (12): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Viola (Gabz_ cai em um golpe de Luma (Agatha Moreira) e Mavi (Chay Suede). Veja tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (12) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Mavi pensa em um plano para separar Viola e Rudá, e Robson o ajuda. Fátima decide investir no negócio de Diana. Viola sente falta do seu caderno de receitas. Rudá se assusta ao ver o noticiário mencionando Viola. Viola é surpreendida por repórteres na entrada da festa de premiação do Violeta. Viola reage às atitudes de Luma e Mavi.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.