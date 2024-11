Mago do techno, Jeff Mills toca em noite paulista do festival holandês DGTL

Pela terceira vez, o festival holandês de música eletrônica DGTL (leia digital) ganha edição na capital paulista neste sábado (16). O evento, realizado desde 2013 em Amsterdã, é conhecido por unir música, arte, tecnologia e sustentabilidade.

O que vai acontecer

A grande atração da noite será a apresentação do DJ americano Jeff Mills, considerado o "mago" do techno. Originário de Detroit, o produtor é considerado um dos criadores do estilo que há décadas domina as pistas de dança e que influenciou toda a EDM (electronic dance music). Ele se apresenta a partir das 5h e encerra a pista Modular, a principal do festival.

Depois das edições de 2022 e 2023, o DGTL desembarca no Komplexo Tempo, na capital paulista, para mais uma noite de techno e house. Serão mais de 20 atrações, incluindo 11 DJs internacionais, dividas em três pistas: Generator, Modular e Frequency.

O festival traz ainda artistas de peso, como The Blessed Madonna (EUA), Sara Landry (EUA), DVS1 (EUA) e Eelke Kleijn (Holanda). Completam a escalação internacional Héctor Oaks (Espanha), AnD (Inglaterra), MCR-T (Alemanha) e Sommiac One (Lituânia), além de Souldynamic (Itália) e Cinthie (Alemanha).

A DJ e produtora americana The Blessed Madonna, que se apresenta no sábado (16), no festival DGTL, em São Paulo Imagem: Pablo Gallardo/Redferns

O time de DJs brasileiros não deixa nada a desejar: PETduo, Julia Weck, Mayra Maldjian, Lycra Preta, Marcio S, From House to Disco, Ed Lopes, Mary Mesk e Albuquerque. Também voltam a se apresentar no festival Milton Chuquer (que dessa vez faz um b2b com Beto Chuquer), Tessuto (que volta com Marcal em um b2b), Eli Iwasa e Vitorino (vencedor 2023 do Technera Contest, que dá direito ao vencedor a abrir o palco Generator).

O festival DGTL tem também edições em cidades como Mumbai e Bengaluru (Índia), Guadalajara (México), Santiago (Chile) e Lima (Peru). Em Amsterdã, o festival dura três dias e acontece durante o feriado da Páscoa.

Programação DGTL São Paulo 2024 Imagem: Divulgação

DGTL São Paulo 2024

Quando: sábado (16), a partir das 18h

Onde: Komplexo Tempo (av. Henry Ford, 511, Parque da Mooca, São Paulo, SP)

Ingressos à venda pelo site da Ingresse.