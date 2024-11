Luciana Gimenez sensualiza de biquíni e é elogiada: 'Mulher incrível'

Luciana Gimenez, 55, encantou os fãs ao sensualizar em fotos de biquíni nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

Gimenez aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. Nos cliques, a apresentadora surge com um biquíni branco, um drink na mão e complementa o look com joias douradas.

"O Rio de Janeiro continua lindo", legendou a famosa, que aparece no rooftop de um prédio na capital fluminense.

Nos comentários, os fãs não economizaram nos elogios. "Maravilhosa é pouco", afirmou uma admiradora. "Perfeita demais", disse outra. "Mulher incrível, daquelas que você conhece e não esquece. Seu brilho é contagiante", escreveu um terceiro. "Deusa", elogiou mais uma.

Luciana Gimenez celebrou o aniversário de 55 anos no início deste mês. A apresentadora, que está solteira, disse que tem preferência por homens mais novos, mas relatou dificuldades para achar pretendente.