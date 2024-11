Lodge mais exclusivo da África do Sul tem elefantes bebendo água na janela

Carros elétricos tão silenciosos que os animais mal se dão conta da chegada dos visitantes. Alta gastronomia e vinhos e destilados premiados a qualquer hora do dia. Em vez de quartos, suítes ou tendas, apenas três exclusivas — e enormes! — vilas. E ainda por cima obras de arte contemporânea por toda parte e sustentabilidade como regra principal.

Localizado na reserva Sabi Sands, nos arredores do Kruger Park, na África do Sul, o Cheetah Plains não é por acaso considerado um dos mais exclusivos lodges do continente africano. Com polpudas diárias que começam em US$ 2.200 por pessoa (cerca de R$ 12.700), ali absolutamente tudo está incluído: safáris, transfers, refeições, bebidas e até lavanderia ilimitada, manicure e massagens.

Imagem: Divulgação

A hospedagem é em vilas

Tanto mimo tem suas regras, é claro: para se hospedar ali é mandatório reservar uma vila inteira. Cada vila acomoda até oito pessoas de um mesmo grupo ou família em quatro imensas suítes privativas — tudo com vista panorâmica para as savanas e os animais que eventualmente passeiam livremente por ali.

Imagem: Divulgação

Inaugurado em 2018 e acessível via carro ou em voo de Joanesburgo diretamente à pista de pouso de Arathusa, o Cheetah Plains é a primeira investida em hotelaria de um casal sul-africano. O empresário Japie van Niekerk e a apresentadora de TV Shari van Niekerk resolveram transformar sua propriedade de semana na primeira vila do lodge.

Imagem: Divulgação

O casal criou ali um modelo de hospedagem que eles mesmos consideram ideal em suas férias: 100% exclusiva e sempre flexível aos desejos dos hóspedes. A ideia deu tão certo que pouco tempo depois desenvolveram as outras duas vilas — e, hoje, o lodge está constantemente lotado.

Imagem: Reprodução

Cada uma das três exclusivas vilas privativas — poeticamente batizada em homenagem aos três felinos mais lendários da região (Mvulua, Karula e Mapogo) — tem quatro suítes totalmente independentes entre si.

Imagem: Divulgação

Têm living, sala de TV, sala de jantar, uma imensa adega 100% à disposição dos hóspedes (com direito a mesa para refeições e degustações especiais), piscina privativa aquecida, terraço e solário.

Tudo, tudo incluído

Imagem: Divulgação

Todas as suítes das vilas do Cheetah Plains contam com quarto, living, closet, deck externo mobiliado, lareiras, micro cozinha e imensos banheiros com banheira, pias e grandes chuveiros tipo rain shower duplos.

As paredes são todas de vidro, garantindo imersão completa na natureza e na vida selvagem dos arredores, seja no quarto, na banheira ou em qualquer lugar. Não é raro acordar e dar de cara com uma manada de elefantes bebendo água no laguinho em frente à vila ou delicados impalas se alimentando.

Imagem: Divulgação

As amenidades de higiene e beleza são todas sustentáveis, elaboradas pela luxuosa marca local Africology. As suítes contam também com fronhas bordadas com as iniciais do hóspede (entregues como presente ao final da estadia) e o empréstimo de um iPhone para comunicação entre suítes e com os funcionários da vila.

Imagem: Divulgação

E, é claro, cada vila tem direito ao seu próprio veículo, guia e tracker para sair em deliciosos safáris como e quando quiser. Tanta exclusividade permite também a hospedagem de crianças e bebês de qualquer idade. E o serviço de babá também está incluído nas diárias — assim como uma equipe 100% dedicada de doze profissionais (camareiras, barman, governanta, mordomo, chef, sommelier etc) para cada vila.

Imagem: Divulgação

Os safáris super silenciosos pela região sem cercas do Grande Kruger garantem não apenas avistamentos impressionantes dos Big 5 — incluindo fartura de leopardos! — mas também deliciosas surpresas personalizadas ao longo das aventuras.

Imagem: Divulgação

Dentre as personalizações de serviço mais apreciadas do Cheetah Plains estão o café da manhã completo na savana após o safári matutino, com direito a bar de mimosas e bloody marys e o chef preparando ovos e outros quitutes ali mesmo, na hora H, e o happy hour com degustação de gins locais, assistindo ao por do sol, durante o safári vespertino.

Imagem: Divulgação

Noite da pizza para a criançada e cinema ao ar livre na savana também estão entre as atividades queridinhas dos hóspedes — assim como os caprichados jantares de alta gastronomia servidos a cada noite na sala de jantar ou sob as estrelas.

O lodge conta ainda com academia, boutique, galeria de arte e salão de beleza.

Sustentabilidade real

Para garantir estadias realmente sustentáveis, os proprietários do Cheetah Plains criaram ali sua própria usina solar com mais de 1.000 painéis. Hoje, o local é 100% abastecido por energia renovável, das enormes vilas com ar condicionado às ultra silenciosas Land Cruisers recarregadas ali mesmo, com emissão zero.

Imagem: Divulgação

Os luxuosos carros sustentáveis, aliás, têm assentos acolchoados, ergonômicos e aquecidos, e todos com entradas individuais de USB para quem precisar recarregar celulares e outros equipamentos durante o safári.

Para que todo mundo consiga caprichar nas fotos da vida selvagem sem precisar carregar sua própria parafernália fotográfica, o lodge empresta excelentes câmeras reflex Nikon com lentes objetivas durante toda a estadia.

Imagem: Divulgação

No dia-a-dia do lodge há também reutilização e reciclagem de água e resíduos em geral, zero plásticos e zero desperdício na caprichada cozinha.

As três vilas ficam espalhadas entre os belos jardins do lodge. Todos os espaços internos e externos do Cheetah Plains são adornados com obras e instalações de arte contemporânea sul-africana.

Imagem: Divulgação

Algumas peças são da própria coleção privada dos proprietários, e incluem obras de artistas premiados como Loyiso Mkize, Gail Catlin e Connor Mccreedy. Outras são fruto da parceria inédita com a Goodman Gallery, a mais famosa galeria de arte sul-africana, e algumas de suas obras expostas no lodge estão à venda. Detalhe: o valor individual de algumas delas ultrapassa os US$ 400 mil (mais de R$ 2,3 milhões).