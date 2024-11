Lauana Prado diz querer casar com Tati Dias: 'Estamos nos amando muito'

Lauana Prado, 35, afirmou que está "amando muito" Tati Dias, 36, e revelou que as duas pensam em se casar.

O que aconteceu

Prado contou que ela e Dias estão felizes no relacionamento. "Estamos namorando e nos amando muito. O objetivo é casar e nos juntar. Estamos aí vivendo nossa história com muito amor e muita verdade", declarou em entrevista ao portal Terra.

A sertaneja destacou que ela e a namorada planejam morar em uma mansão. "A casa de R$ 11 milhões é só um dos nossos sonhos que queremos realizar", contou.

Lauana Prado e Tati Dias assumiram relacionamento publicamente em junho deste ano. Recentemente, a cantora listou as regras para que o namoro com a influenciadora dê certo, e elencou valores como respeito e companheirismo para que as duas progridam na relação.