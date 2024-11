Jade Picon posa de jaqueta sem sutiã e exibe abdômen trincadíssimo

Na noite desta segunda-feira (11), Jade Picon compartilhou novas fotos de ensaio fotográfico em que aparece usando jaqueta sem nada por baixo.

O que aconteceu

Nas imagens, a influenciadora está usando calça e jaqueta jeans, sem sutiã, deixando seu abdômen supertrincado a mostra.

"Deve haver amor no cérebro", escreveu na legenda, citando a música Love on the Brain, de Rihanna.

Nos comentários, Jade foi superelogiada: "Barriga de lutadora do mortal kombat mulher", disse uma seguidora; "Socorro, o tanquinho", escreveu outro.