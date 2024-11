Humilhada em público: o que vai acontecer com Lígia em 'Garota do Momento'

Lígia, personagem de Palomma Duarte, quer voltar a ter contato com os filhos que abandonou em "Garota do Momento" (Globo). No entanto, essa reconciliação vai envolver muita revolta.

O que vai acontecer com Lígia

Lígia vem tentando rever seus três filhos pouco a pouco. Apesar das investidas, ela é sempre mal recebida por Celeste (Débora Ozório), Ronaldo (João Vitor Silva) e Beto (Pedro Novaes).

Insistente, ela aparecerá na formatura de Ronaldo e chocará Celeste. A mocinha vai dar a entender que a mãe não é bem vinda no local.

Celeste, Lígia, Ronaldo e Raimundo em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Raimundo (Danton Mello) tenta convencer Lígia a ir embora, mas antes ela será humilhada por Ronaldo. O formando achincalhará a mãe sem dó nem piedade, mesmo após um momento próximo dela em capítulos anteriores, quando desabafará sobre o pai e seu irmão Beto.

Lígia afirma a Beto que deseja voltar a conviver com os filhos. Porém, o fotojornalista não gosta nada da ideia e pede que Raimundo mantenha a cantora longe da família.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.