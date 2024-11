Gil do Vigor apoia fim da escala 6x1 e recorda 'desgaste muito grande'

Gil do Vigor, 33, se posicionou sobre o fim da escala 6x1 nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

O economista recordou sua experiência com essa jornada de trabalho. "Eu já trabalhei em shopping, gente! Eu tinha uma folga na semana e um domingo no mês. Era muito cansativo!", contou ele em um vídeo no Instagram.

Era um desgaste psicológico e emocional muito grandes! E a única coisa que eu queria era sair daquele emprego, porque me cansava muito! Gil do Vigor sobre escala 6x1

O ex-BBB alfinetou políticos que são contra a proposta. "Quando você aí, que só trabalha três vezes na semana, argumenta que é pela economia, por que você não abre mão dos seus benefícios, então? Ah, não quer, né?! Porque 'venha a nós' é muito bom, mas 'ao vosso reino', nada!", afirmou.

Gil, que é estudante de PhD na Universidade da Califórnia, argumentou sobre a importância do descanso. "Os trabalhadores têm os seus direitos! Existe uma curva na economia que fala sobre trabalho e lazer para ter produtividade", disse.

O economista ainda falou que o descanso reflete na produtividade. "Se você corta do trabalhador o direito dele de descansar, de ter lazer, de respirar, de recarregar as suas energias, ele não vai conseguir trabalhar na máxima potência que ele tem. O trabalhador mais descansado consegue ser mais produtivo", comentou.