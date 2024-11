Garota do Momento hoje (12): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Manifestação na Perfuraria Carioca vai movimentar a novela das seis. Veja a seguir tudo o que acontecerá no capítulo desta terça-feira (12) em "Garota do Momento" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Beatriz afirma a Glorinha que irá procurar Beto. Juliano se enfurece ao ler a reportagem de Beto no jornal. Raimundo obriga Beto a se desculpar com Juliano, mas o rapaz se recusa. Juliano ameaça romper relações com Raimundo, e Bia passa mal. Iolanda não permite que Ana Maria vá à praia de biquíni. Edu afirma a Anita que jamais se entenderá com Nelson. Orlando rejeita a possibilidade de trabalhar com Marlene. Beatriz agradece a Beto pela reportagem. Juliano contrata Marlene como sua secretária. Beto, Beatriz, Ulisses e Glorinha se juntam ao protesto em frente à Perfumaria Carioca.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.