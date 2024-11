Gaby Amarantos rebate críticas em cliques de biquíni: 'Liberdade'

Gaby Amarantos, 46, soltou o verbo sobre críticas que recebeu.

O que aconteceu

A cantora decidiu rebater aos comentários que recebeu em suas redes sociais ao publicar fotos de biquíni. Nas imagens, a artista exibiu um corpo malhado e delineado.

Com 25 kg a menos, Gaby ainda fez questão de empinar o bumbum. Apesar de sucesso, algumas pessoas disseram que ela estava exagerando na "exposição". "Não há necessidade de se expor. Você é cantora, amiga, fica a dica", disse um; "Gabi, sempre fui sua fã. Você, como uma diva que é, não precisa de toda essa apelação. Fica a dica", escreveu outro; "Tudo bem que a rede social é sua. Você é tão talentosa, não precisa de uma exposição dessas", opinou um terceiro.

Ela, então, foi direta e reta ao rebater as falas. "Tenho liberdade de fazer o que bem desejo. E essas fotos me ajudam a continuar o meu caminho de saúde e cuidar do meu corpo. A minha liberdade para mim é algo que não negocio. Me sinto muito bem quando posto fotos que desejo. Há necessidade, sim. Existe a minha vontade e a minha liberdade de fazer o que bem-quiser na minha rede".