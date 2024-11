Festival Novas Frequências chega à sua 14ª edição no Rio de Janeiro

Consolidado como um dos mais importantes festivais de música experimental e som expandido da América Latina, o Novas Frequências chega à sua 14ª edição no Rio de Janeiro entre os dias 7 e 15 de dezembro. Este ano, o festival oferece uma programação diversa que abrange shows, performances, DJ sets, conversas e uma instalação sonora, ocupando espaços como Casa França-Brasil, Solar dos Abacaxis, Galeria Refresco e outros pontos de cultura em bairros como o Centro, Lapa, Santo Cristo, Méier e Tijuca.

Um dos destaques da edição é a instalação "Enxame", do francês Félix Blume, que simula o som de uma colmeia de abelhas por meio de 250 alto-falantes na Casa França-Brasil. Outros nomes de destaque são Teto Preto, lançando o álbum Fala; a guitarrista peruana Ale Hop, que traz sua sonoridade climática e noise; e a artista Podeserdesligado, com a performance "Tudo pra mim é viagem de volta". Em uma estreia, o sambista experimental Caxtrinho se apresenta, ao lado do projeto avant-pop-funk da brasileira Lyzza, radicada na Holanda.

Vasconcelos Sentimento Imagem: Novas Frequências / Divulgação

Diferentemente de edições anteriores, o festival não segue um tema específico em 2024. No entanto, a curadoria de Chico Dub foca na representação do Rio de Janeiro em sua forma mais visceral e politizada, com uma programação composta por diversos artistas locais e regionais. "Penso muito na música 'Eu sou o Rio', da banda Black Future, quando escuto boa parte dos artistas desta edição. É um Rio mais underground e futurista, longe dos clichês", diz o curador.

A 14ª edição do Novas Frequências é realizada com o apoio do edital Pró-Carioca, Programa de Fomento à Cultura Carioca da Prefeitura do Rio, e patrocínios e apoios institucionais locais e internacionais. As atividades, metade delas com entrada gratuita, propõem um encontro entre música de vanguarda e a paisagem cultural carioca.

SERVIÇO

Festival Novas Frequências - 14ª edição

Data: 7 a 15 de dezembro

Local: Casa França-Brasil (Centro), Solar dos Abacaxis (Lapa), Quadra do Fala Meu Louro (Santo Cristo), Praça Agripino Grieco (Méier) e Galpão Dama (Centro).

Line-Up Completo: