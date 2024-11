Fábio Porchat desabafa sobre a opção de não ter filhos: 'Um alívio'

O apresentador Fábio Porchat falou sobre a opção de não ter filhos durante entrevista com Angélica no quadro Angélica: 50 & Uns, em que a apresentadora convida três homens para um papo. A conversa só vai ao ar no próximo domingo, 17. Porchat disse ter ficado aliviado por sua convicção em não ter filhos em uma conversa com o colega de Porta dos Fundos João Vicente.

"Um dia estava conversando com João Vicente e ele me perguntou: ‘Vai ter filho?’. Eu falei: ‘Vou ter que ter, né?’. E ele: ‘Não, Fábio. Se você não quer ter, não tenha filho’. Quando percebi que não ter um filho era uma opção, foi um alívio. Que gostoso", contou o apresentador à esposa de Luciano Huck.

Porchat aproveitou o momento para lembrar que a pressão sobre ter ou não filhos é mais para as mulheres se comparado com a que os homens sofrem. "Para o homem, ainda tem essa coisa que é mais uma vantagem da sociedade", refletiu o humorista.

Na conversa, Angélica ainda quis saber se ele acreditava numa mudança de opinião. O apresentador do Que História É Essa, Porchat? disse que não achava que poderia mudar.

Em 2023, Porchat anunciou o fim de seu casamento com Nataly Mega. A notícia causou alvoroço nas redes sociais, já que um dos motivos para o término do casal teria sido uma incompatibilidade entre os dois: ele não queria filhos, diferente dela.