Amadurecimento e recorde: Enhypen e NCT Dream retornam com ótimos álbuns

Dois dos maiores grupos masculinos de K-pop retornaram. Enhypen lançou um repackage do disco anterior, o "Romance: Untold", agora versão "daydream" com duas novas músicas, já o NCT Dream lançou seu quarto disco completo, o "Dreamscape".

O que aconteceu

Em poucas horas, "Romance: Untold" já havia ultrapassado 1 milhão de discos vendidos. Esse número é bastante impressionante para repackages e costumam acontecer apenas com discos inéditos.

Já o NCT Dream é um grupo bastante popular com o público sul-coreano, e estava no topo das buscas do MelOn. Eram mais de 28 milhões de ouvintes na maior plataforma musical do país. O single lançado nesta nova era pelo grupo é "When I'm With You".

Embora ambos os discos possuam títulos similares, com referências a palavra sonho, a sonoridade é bem distinta. "No Doubt", single principal do Enhypen é uma ótima mistura de R&B com synth pop, enquanto "When I'm With You" é um pop com os dois pés na house music, que anda em alta no K-pop.

"Daydream" e o sucesso crescente do Enhypen

Enhypen vem embalado do sucesso de "Romance: Untold", lançado em julho. O disco vendeu mais de 2,3 milhões de cópias na primeira semana na Coreia do Sul e 113 mil na Billboard, chart norte-americano.

Com mais de 1 milhão de cópias vendidas em poucas horas, "Daydream", o repackage, já quebrou o recorde do Seventeen, que tinha o disco "reeditado" mais vendido com "Sector 17". NCT Dream também está na lista, em terceiro, com "Hello Future".

O grupo formado no reality I-LAND em 2020 se consolidou como um dos maiores da geração e tem todo um universo que envolve muita fantasia, principalmente vampiros. A própria faixa-título, "No Doubt", mostra marcas de dentes em formato de coração no pescoço, sempre fazendo referência a narrativa criada pela BE:LIFT, empresa deles.

Infelizmente, com menos de três minutos de duração, algo cada vez mais comum na música pop seja ela coreana ou não, as duas faixas novas "Daydream" e "No doubt" mostram que eles cresceram muito nesses quatro anos. Entre sussurros e letras mais explícitas, o grupo definitivamente entrou numa fase mais adulta, confiante e musicalmente melhor definida.

As faixas "Moonstruck" e "Brought The Heat Back" são destaques em um disco onde os singles "XO" e "No Doubt" também brilham e são bem diferentes um do outro e ainda assim bastante "Enhypen".

NCT Dream se solidifica como um ato musical forte na Coreia do Sul

O Dream, que sempre foi a ala mais fofa e colorida do Universo Neocity, mostra em mais um trabalho, sólido do início ao fim, que eles são um dos grupos mais coerentes dentro da indústria. Sabemos que estamos diante de uma obra dos "dreamies" logo no primeiro play.

O álbum "Dreamscape" não é diferente. O quarto disco mais longo deles, com 11 músicas e cerca de 34 minutos de duração, ele tem início, meio e fim, e funciona ainda mais se escutado em ordem.

O grupo já havia lançado "Rains in Heaven", faixa toda em inglês, há algum tempo, inclusive apresentou ela no show que veio ao Brasil em setembro. E apesar de fechar o álbum, ela dá o tom do que encontramos no restante dele.

O Dream é outro grupo que amadureceu muito, desde de sua estreia, ainda adolescentes cantando "Chewing Gum", em 2016. Agora, com mais experiência e anos de estrada, os sonhos são outros e eles já se tornaram artistas estabelecidos, e um forte nome na Coreia do Sul, dominando as buscas em sites de streamings de músicas.

O disco novo marca o retorno de Renjun, um dos principais vocalistas do grupo que ficou um longo período afastado. Com Chenle e Haechan o grupo tem uma vocal line muito forte e cujas harmonizações lembram boybands de extremo sucesso dos anos 1990.

Depois de tantos anos juntos, o grupo possui uma química admirável tanto vocalmente quanto nas performances. E "Dreamscape" consegue sintetizar toda essa jornada em músicas alegres, bem produzidas e que fazem sentido na história do grupo.

As faixas "When I'm With You", "I Hate Fruits" e "Best of Me" são exemplos práticos disso e merecem destaque em um disco redondo.