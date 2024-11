Delineador com garfo funciona ou é cilada? Vanessa Rozan testa truque

No Lab da Beleza do último sábado (9/11), Vanessa Rozan comentou um truque inusitado que promete facilitar a aplicação do delineador com o auxílio de um garfo. É isso mesmo: o talher é o principal protagonista de um vídeo de beleza que viralizou no Instagram. Mas, será que funciona?

A primeira "bandeira vermelha" do vídeo viral, diz Vanessa, é que o criador de conteúdo não reproduz o truque: ele apenas reage a um outro vídeo, em que uma mulher faz a técnica.

"Por que ele está falando 'faz o seguinte' com toda essa certeza de quem está só observando e não está botando um garfo perto do olho?", critica a apresentadora.

O truque consiste em aplicar delineador em alguns "dentes" do garfo" e, em seguida, usar o utensílio para carimbar o desenho nas pálpebras. A proximidade do garfo com o olho, porém, torna a dica arriscada, alerta Vanessa.

"Crianças, não façam isso. Mães e pais, não façam isso nas crianças", diz ela.

Assista ao vídeo no topo da página para saber o veredito da expert sobre o truque.

