Deborah Secco vai comandar reality de poliamor no Globoplay; veja detalhes

Deborah Secco, 42, vai comandar um programa dedicado a casais poliamorosos para o Globoplay.

Saiba detalhes do programa

Intitulado "Terceira Metade", a atração será em formato de reality e vai reunir quatro casais não monogâmicas em uma mesma casa. As informações são do jornal O Globo.

Casais vão procurar um terceiro membro para a relação virar um trisal. O reality convidou 12 pessoas adeptas do poliamor para flertar com os casais do programa. Cada casal poderá escolher uma terceira pessoa, homem ou mulher, e farão um teste os três juntos durante um período de tempo.

"Terceira Metade" é gravado na Bahia e em São Paulo. A primeira parte das filmagens no Nordeste já foi concluída e a segunda na capital paulista está em fase de gravação. A atração ainda não tem data de estreia definida.

Além do comando de Deborah Secco, o reality também terá a participação da psicanalista Regina Navarro Lins, ex-Amor & Sexo, na Globo.